Понад 80% українського бізнесу залишилось у своїх регіонах — дослідження — Finance.ua
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Понад 80% українського бізнесу залишилось у своїх регіонах — дослідження

Фондовий ринок
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Понад 80% українського бізнесу залишилось у своїх регіонах — дослідження
Понад 80% українського бізнесу залишилось у своїх регіонах — дослідження
Понад 80% українського бізнесу залишилось у своїх регіонах попри значну зміну економічної географії України.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення (ЦЕВ) «Вплив війни на економіку України: галузеві, регіональні та соціальні аспекти».
Внаслідок 10-місячної війни перебазували 16,4% підприємств (з них 2,2% за кордон). Ще 3,3% планують переїхати, але ще не вирішили куди. Водночас понад 80,4% підприємств не релоковувались. Переміщено лише 790 підприємств, 623 з яких уже відновили роботу на новому місці.
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У регіональному розрізі найбільше підприємств переїхало до:
  • Львівської області - 24%;
  • Закарпатської - 14,5%;
  • Чернівецької - 9,8%;
  • Івано-Франківської - 8,3%;
  • Хмельницької - 7,3%;
  • Тернопільської - 6,3%.
У галузевому розрізі найбільше переміщених підприємств — надавачі професійних послуг, таких як маркетинг і консалтинг (41,6%в Україні, 16,6% за кордоном), машинобудування (30,8%) та оптова торгівля (25,5%).
російське вторгнення безпосередньо вплинуло на 64% прибутку українських підприємств. На великі та середні бізнеси припадало майже 56% довоєнного доходу підприємств прифронтових районів. Разом із середніми підприємствами вони зазнали найбільших прямих збитків через російську агресію — $9 млрд, а непрямі збитки досягли $33,1 млрд.
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Сектор гірничо-металургійного комплексу у 2022 році зіткнувся зі значними проблемами через близькість до лінії фронту та пошкоджені ланцюги поставок. Виробництво металургійної продукції впало на 70%, в основному через втрату ключових об'єктів, таких як комбінати ім. Ілліча та «Азовсталь» у Маріуполі та скорочення виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
gmk.center
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