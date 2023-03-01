Держава компенсуватиме реєстрацію речових прав на нерухомість для релокованих підприємств — Finance.ua
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Держава компенсуватиме реєстрацію речових прав на нерухомість для релокованих підприємств

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Перебачається, що оплата послуг з проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для релокованих підприємств буде здіснюватися державним коштом.
Зазначається, що зміни до Порядку проводяться задля приведення його у відповідність до Закону України від 28.07.2022 № 2468-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та для впорядкування напрямів використання бюджетних коштів у реаліях сьогодення.
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