Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту — Finance.ua

Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту Сьогодні 09:39 — Казна та Політика

Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту

У Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро «Осокорки» через проспект Миколи Бажана.

Збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили кілька років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.

З нього ще у 2019 році сипався бетон. Зволікання може привести до справжнього руйнування. Тож необхідність ремонту очевидна.

Ціни мостових балок у кошторисі вказані без ПДВ.

«Основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані по ринкових цінах. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38 800 грн/т перевищує прайсову ціну «Метінвесту» для Києва — 34 тис грн/т. Не вдалось порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн. Оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів досить оригінальної конструкції" — йдеться в повідомленні.

Підряд отримало ТОВ «Укртрансміст», єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой». Вони не сильно знизили ціну — лише на 1% від очікуваної вартості. За даними «Clarity-project», рік тому саме ці дві фірми з такою ж мізерною знижкою розіграли 285 млн грн на ремонт мосту на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської у Києві.

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