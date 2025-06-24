Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту — Finance.ua

Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту
У Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро «Осокорки» через проспект Миколи Бажана.
Про це пише «Наші гроші».
Збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили кілька років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.
З нього ще у 2019 році сипався бетон. Зволікання може привести до справжнього руйнування. Тож необхідність ремонту очевидна.
Ціни мостових балок у кошторисі вказані без ПДВ.
«Основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані по ринкових цінах. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38 800 грн/т перевищує прайсову ціну «Метінвесту» для Києва — 34 тис грн/т. Не вдалось порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн. Оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів досить оригінальної конструкції" — йдеться в повідомленні.
Підряд отримало ТОВ «Укртрансміст», єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой». Вони не сильно знизили ціну — лише на 1% від очікуваної вартості. За даними «Clarity-project», рік тому саме ці дві фірми з такою ж мізерною знижкою розіграли 285 млн грн на ремонт мосту на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської у Києві.
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