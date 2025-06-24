Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту

Казна та Політика
38
Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту
Понад 600 млн грн: стільки піде на ремонт мосту
У Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро «Осокорки» через проспект Миколи Бажана.
Про це пише «Наші гроші».
Збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили кілька років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.
З нього ще у 2019 році сипався бетон. Зволікання може привести до справжнього руйнування. Тож необхідність ремонту очевидна.
Ціни мостових балок у кошторисі вказані без ПДВ.
«Основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані по ринкових цінах. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38 800 грн/т перевищує прайсову ціну «Метінвесту» для Києва — 34 тис грн/т. Не вдалось порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн. Оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів досить оригінальної конструкції" — йдеться в повідомленні.
Підряд отримало ТОВ «Укртрансміст», єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой». Вони не сильно знизили ціну — лише на 1% від очікуваної вартості. За даними «Clarity-project», рік тому саме ці дві фірми з такою ж мізерною знижкою розіграли 285 млн грн на ремонт мосту на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської у Києві.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems