Понад 500 мільйонів доларів: у січні українці купили рекордний обсяг валюти — Finance.ua
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Понад 500 мільйонів доларів: у січні українці купили рекордний обсяг валюти

Валюта
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За останній місяць українці купили на понад 100 мільйонів доларів більше валюти, ніж у грудні 2022 року. Крім того, обсяг купівлі у січні є максимальним за останні роки. За даними від НБУ, у січні 2023 року населення України продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 мільйона доларів. А купило — 1 791,9 мільйона доларів.
Відповідно, порівняно з груднем, коли населення купило 463,7 мільйона доларів, то у січні цю суму перевищили на понад 100 мільйонів доларів.
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Такий обсяг купівлі долара став максимальним за останні роки. Схожі цифри були зафіксовані лише у квітні 2021 року. Тоді українці купили валюти на майже 546 мільйонів доларів.
За розрахунками, більш ніж половина попиту у січні, а це 370,5 мільйона доларів, припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного.
Крім того, за весь 2022 рік українське населення продало валюти на 14 461,4 мільйона доларів, а купило на 15 341,5 мільйона доларів.

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За матеріалами:
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