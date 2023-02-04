Понад 500 мільйонів доларів: у січні українці купили рекордний обсяг валюти — Finance.ua

Понад 500 мільйонів доларів: у січні українці купили рекордний обсяг валюти Сьогодні 15:00 — Валюта

За останній місяць українці купили на понад 100 мільйонів доларів більше валюти, ніж у грудні 2022 року. Крім того, обсяг купівлі у січні є максимальним за останні роки. За даними від НБУ, у січні 2023 року населення України продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 мільйона доларів. А купило — 1 791,9 мільйона доларів.

Відповідно, порівняно з груднем, коли населення купило 463,7 мільйона доларів, то у січні цю суму перевищили на понад 100 мільйонів доларів.

Такий обсяг купівлі долара став максимальним за останні роки. Схожі цифри були зафіксовані лише у квітні 2021 року. Тоді українці купили валюти на майже 546 мільйонів доларів.

За розрахунками, більш ніж половина попиту у січні, а це 370,5 мільйона доларів, припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного.

Крім того, за весь 2022 рік українське населення продало валюти на 14 461,4 мільйона доларів, а купило на 15 341,5 мільйона доларів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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