Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото) — Finance.ua
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Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)

Технології&Авто
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Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)
Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)
Кросовер Genesis GV80 отримав купеподібну версію. Нова модель від преміум-бренду Hyundai надійде в продаж з початку 2024 року разом з оновленою стандартною моделлю. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського виробника.
Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)
Новий Genesis GV80 Coupe стане конкурентом BMW X6 і Mercedes GLE Coupe. Від стандартного GV80 його відрізняє більш стрімкий профіль з аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною та спойлером на даху. До того ж усі Genesis GV80 2024 отримали нову решітку радіатора.

Розміри Genesis GV80 Coupe:

  • довжина — 4965 мм;
  • ширина — 1975 мм;
  • висота — 1719 мм;
  • колісна база — 2995 мм.
Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)
Салон також оновили у всіх GV80. На передній панелі тепер встановлено широкий 27-дюймовий дисплей. Крім того, з’явилися сенсорний блок кнопок клімат-контролю і новий круглий джойстик КПП. Встановлено і нові передні сидіння. Об'єм багажника становить 644 л.
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Серед доступних для Genesis GV80 Coupe опцій є чотирьохзонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців, підігрів підлокітників, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, система напівавтономного водіння, пара моніторів для задніх пасажирів.
Понад 400 сил і сканер відбитків пальців: Hyundai презентували конкурента BMW X6 (фото)
Новий Genesis GV80 Coupe оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,5 л (304 к.с.) і 3,5 л (380 і 415 к.с.). Усі версії отримали 8-ступінчастий автомат, а привід може бути заднім або повним. За доплату запропонована підвіска з адаптивними амортизаторами, здатна сканувати дорогу на наявність вибоїн.
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