Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото) — Finance.ua

Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото) 03.07.2023, 02:23 — Технології&Авто

Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)

Лінійку MG 4 на європейському ринку поповнить заряджена версія XPower. Електромобіль презентують у середині липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нещодавно новий MG 4 XPower помітили в Мадриді. Електрокар пройшов випробування в Європі — автомобілі подолали понад 25 000 км і раніше вже відвідали Гетеборг, Осло, Мюнхен, Амстердам і Париж. Крім того, їх тестували в горах, а також перевіряли на зарядних станціях від 20 різних виробників.

Електромобіль MG 4 XPower — топова повнопривідна версія хетчбека. Він оснащений двома моторами загальною потужністю 430 к. с. З технологією допомоги під час старту Launch control розгін до 100 км/год займає лише 3,8 с.

Новий MG 4 XPower запропонують виключно з топовою батареєю ємністю 64 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 400 км, а зарядка у швидкому режимі на 80% займе 35 хвилин.

Від стандартного MG 4 2023 заряджений варіант візуально відрізняється більш агресивною передньою частиною, декором на кузові і 18-дюймовими дисками. Також відомо, що топовій моделі розширять комплектацію, але вона залишиться вельми доступною і буде помітно дешевшою за основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

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