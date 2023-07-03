Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото) — Finance.ua
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Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)

Технології&Авто
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Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
Лінійку MG 4 на європейському ринку поповнить заряджена версія XPower. Електромобіль презентують у середині липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Нещодавно новий MG 4 XPower помітили в Мадриді. Електрокар пройшов випробування в Європі — автомобілі подолали понад 25 000 км і раніше вже відвідали Гетеборг, Осло, Мюнхен, Амстердам і Париж. Крім того, їх тестували в горах, а також перевіряли на зарядних станціях від 20 різних виробників.
Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
Електромобіль MG 4 XPower — топова повнопривідна версія хетчбека. Він оснащений двома моторами загальною потужністю 430 к. с. З технологією допомоги під час старту Launch control розгін до 100 км/год займає лише 3,8 с.
Новий MG 4 XPower запропонують виключно з топовою батареєю ємністю 64 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 400 км, а зарядка у швидкому режимі на 80% займе 35 хвилин.
Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
Від стандартного MG 4 2023 заряджений варіант візуально відрізняється більш агресивною передньою частиною, декором на кузові і 18-дюймовими дисками. Також відомо, що топовій моделі розширять комплектацію, але вона залишиться вельми доступною і буде помітно дешевшою за основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.
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За матеріалами:
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