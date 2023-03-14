Понад €4,4 мільярда: Єврокомісія збільшує можливості України в межах «Erasmus+» — Finance.ua
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Понад €4,4 мільярда: Єврокомісія збільшує можливості України в межах «Erasmus+»

Казна та Політика
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Понад €4,4 мільярда: Єврокомісія збільшує можливості України в межах «Erasmus+»
Понад €4,4 мільярда: Єврокомісія збільшує можливості України в межах «Erasmus+»
Європейська комісія переглянула Річну робочу програму ЄС з освіти, навчання, молоді та спорту «Erasmus+» на 2023 рік. Загальний бюджет програми на рік було переглянуто в бік збільшення до нової загальної суми 4,43 млрд євро, що є найвищим річним фінансовим пакетом, коли-небудь досягнутим Програмою «Erasmus+».
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
«Переглянута робоча програма передбачає виділення 100 млн євро з бюджету Erasmus+ на 2027 рік для підтримки проєктів, що сприяють освітній діяльності та інтеграції людей, які були змушені виїхати з України в результаті війни, у нове освітнє середовище, а також заходи, що підтримують організації, здобувачів освіти та викладачів в Україні», — йдеться у повідомленні.
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Додаткове фінансування дозволить підтримати організації-бенефіціари Програми «Erasmus+», які фокусують увагу на залученні вимушено переміщених громадян України до своїх активностей. Така діяльність може охоплювати як мовні та культурні інтеграційні курси, так і загальну фінансову підтримку у всіх секторах Erasmus+ для здобувачів освіти та викладачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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