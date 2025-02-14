Понад 29 тис. абонентів ДТЕК у 2024 р. встановили лічильники «день-ніч» — Finance.ua

Понад 29 тис. абонентів ДТЕК у 2024 р. встановили лічильники «день-ніч» Сьогодні 20:29 — Енергетика

Понад 29 тис. абонентів ДТЕК у 2024 р. встановили лічильники «день-ніч»

За минулий рік понад 29 тисяч родин Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва встановили у своїх домівках лічильник «день-ніч», що на 58% відсотків більше, ніж у 2023 році.

«За рік власники цих приладів можуть зекономити до 5 тис. грн на споживанні електроенергії. Заощаджувати стало ще простіше — оператори системи розподілу (ОСР) „ДТЕК Мережі“ запустили онлайн-сервіси для замовлення лічильника на сайті», — повідомили у пресрелізі енергохолдингу в четвер.

Як пояснили у «ДТЕК», лічильник «день-ніч» обліковує обсяг спожитої електроенергії окремо вдень і вночі, тому з ним користування електроприладами з 23:00 до 7:00 стає на 50% дешевшим завдяки нічному тарифу. Для того, щоб споживачі не витрачали час на додаткове налаштування лічильника, ОСР «ДТЕК Мережі» пропонують комплексну послугу — зняття старого і встановлення нового приладу обліку, опломбування та параметризація.

«Все це зробить наш фахівець протягом 10 днів з моменту оплати, попередньо узгодивши з вами час робіт», — зазначили в компанії.

У 2024 році «ДТЕК Мережі» перевели всі етапи замовлення послуги лічильника «день-ніч» в онлайн.

«При купівлі однофазного лічильника „день-ніч“ вартістю 3999 грн і споживанні понад 200 кВт в період з 23:00 до 7:00, ви економите близько 400 грн на місяць», — наголосили в енергохолдингу.

«ДТЕК Енерго» забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

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