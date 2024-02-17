Понад 25% українських школярів хотіли б переїхати за кордон — дослідження Сьогодні 06:23

Понад 25% українських школярів хотіли б переїхати за кордон — дослідження, Фото: sobor.com.ua

Опитування показало, що чверть учнів в Україні хочуть виїхати за кордон після закінчення навчання у школі. У багатьох з них — песимістичні погляди на майбутнє.

Про це заявила ексміністерка освіти та науки України Ганна Новосад.

Політикиня поділилася результатами дослідження, яке проводили в українських школах. Вчителі та школярі розповіли, які проблеми зараз є в освітньому процесі, а також які погляди на майбутнє мають діти.

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Скільки учнів хочуть виїхати з України

Згідно з результатами, 24% (чверть учнів та учениць) мають песимістичні погляди на майбутнє, 26% учнів скоріше б хотіли переїхати за кордон (30% з них — діти з міст).

61% вчителів концентрують увагу на відсутності зосередженості в учнів, на постійних повітряних тривогах (60%) та на проблемі малої кількості якісної техніки (39%).

Однак щодо наявності хорошої техніки у учнів інша думка. Лише для 10% це є проблемою. Натомість їх більше турбує, що деякі предмети даються їм важче (44%) і що предметів забагато (39%). Щонайменше втричі більше дітей мають тривожний стан, ніж вважають їхні батьки й учителі та вчительки.

Фото: SaveD

Ганна Новосад наголошує, не менш важливим є питання того, як живуть та намагаються повернути освіту дуже різні громади у прифронтових регіонах: Ріпкинська, Семенівська, Кушугумська, Нікопольська, Новгород-Сіверська, Золочівська, Великодимерська, Вознесенська, Білопільська, Балаклійська, Березнегуватська, Апостолівська, Снігурівська, Тростянецька, Старосалтівська.

В Широкинській, майже повністю зруйнованій, громаді на Миколаївщині можна робити тимчасові школи у вцілілих приміщеннях або ж модульні конструкції. То в Дергачівській громаді, яка собою зупиняла подальший наступ на Сіверщині, 16 км кордону з ворогом нікуди не подінуться. Єдина можлива ± безпечна перспектива там — навчання під землею", — зауважує політикиня.

Фото: SaveD

За її словами, головне зараз не лише відновити будівлю школи. Головне — фокусуватись на питанні «Як можна зараз відновити доступ до сервісів?», зробити все, щоб у дітей був доступ до вчителів, які б з ними займалися додатково. І, звісно, щоб укриття були доступними не лише в школах, а й в інших приміщеннях, шукати у цій сфері нові модульні рішення.

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