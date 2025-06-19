Понад 21 млн грн: СБУ викрила колишнє керівництво ДП «Документ» на розкраданні коштів під час війни — Finance.ua

Понад 21 млн грн: СБУ викрила колишнє керівництво ДП «Документ» на розкраданні коштів під час війни Сьогодні 16:38 — Кримінал

Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу — ДП «Документ».

Про це пише СБУ.

За матеріалами справи протягом 2022−2023 років фігуранти заволоділи понад 21 млн грн.

Як свідчити матеріали провадження, до організації обладнання причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП ​​"Документ", серед яких троє — представники керівної ланки.

Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цієї фігури організовували нарахування «підвійних» працівників центрального офісу держпідприємства, які відрядили до філії паспортної служби в сусідній країні ЄС.

За даними слідства, одну заробітну плату відряджені працівники отримували в Україні, іншу — на закордонну банківську проблему за фіктивні послуги. Співробітники, які отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки. Під час обшуків у зловмисників вилучено документи

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