Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука — Finance.ua

Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука

Вчора 14:43 — Фондовий ринок

Личаківський районний суд Львова арештував майно народного депутата Віктора Медведчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Личаківського райсуду.

Майно було виявлено під час обшуку 7 червня у будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.

Арешт був накладений на:

79 картин;

4 статуетки;

10 годинників;

5 чашок;

1 келих;

1 піднос;

2 вази;

1 графин;

2 підставки;

2 срібні підсклянники;

1 чайник;

31 коробка з елементами посуду;

залізничний вагон-ресторан із меблями, предметами інтер’єру, посуду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям «ЛДНР».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.