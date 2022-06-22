Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука

Вчора 14:43Фондовий ринок
132
Личаківський районний суд Львова арештував майно народного депутата Віктора Медведчука.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Личаківського райсуду.
Майно було виявлено під час обшуку 7 червня у будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.
Арешт був накладений на:
  • 79 картин;
  • 4 статуетки;
  • 10 годинників;
  • 5 чашок;
  • 1 келих;
  • 1 піднос;
  • 2 вази;
  • 1 графин;
  • 2 підставки;
  • 2 срібні підсклянники;
  • 1 чайник;
  • 31 коробка з елементами посуду;
  • залізничний вагон-ресторан із меблями, предметами інтер’єру, посуду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям «ЛДНР».
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.