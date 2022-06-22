Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука — Finance.ua

Понад 200 картин та вагон-ресторан: суд арештував майно Медведчука
Вчора 14:43 — Фондовий ринок
Личаківський районний суд Львова арештував майно народного депутата Віктора Медведчука.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Личаківського райсуду.
Майно було виявлено під час обшуку 7 червня у будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.
Арешт був накладений на:
- 79 картин;
- 4 статуетки;
- 10 годинників;
- 5 чашок;
- 1 келих;
- 1 піднос;
- 2 вази;
- 1 графин;
- 2 підставки;
- 2 срібні підсклянники;
- 1 чайник;
- 31 коробка з елементами посуду;
- залізничний вагон-ресторан із меблями, предметами інтер’єру, посуду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям «ЛДНР».
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