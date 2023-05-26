Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження — Finance.ua
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Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження

Фондовий ринок
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Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження
Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження
Мають намір повернутись в Україну протягом найближчих 6 місяців 26% бізнесів, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення. Ще 9% - протягом найближчих 7−12 місяців. 20% мають намір повернутися, але не раніше, ніж через рік. 22% вважають, що, найімовірніше, поїхали назавжди.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели Європейська Бізнес Асоціація та дослідницька компанія Gradus Research.
В цілому, 81% опитаних представників бізнес-аудиторії залишаються на своєму постійному місці проживання або вже повернулись додому, 15% наразі перебувають за кордоном, ще 4% змінили місце проживання в межах України.
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Змінили місце роботи через переміщення усього 20% опитаних, які знайшли нову роботу у місці перебування, однак більшість — 80% - продовжують працювати на тому ж місці.
Зокрема, 43% респондентів працюють в українській компанії, що веде діяльність в Україні, 27% - в міжнародній компанії, що працює в Україні, 24% - в міжнародній компанії, що має представництва за межами України, 6% - в українській компанії, що має представництва за межами України.

Які чинники сприятимуть поверненню додому

Поверненню додому, на думку учасників опитування, в першу чергу, сприятимуть безпекові та економічні фактори.
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Зокрема, 74% можуть повернутися після остаточного завершення війни, 48% - у разі підвищення рівня життя в Україні, 39% - за умови достойно оплачуваної роботи в Україні, 26% - у разі відсутності бойових дій та загрози обстрілів, 13% - через заборону працювати дистанційно і 9% - через відсутність доступного житла за кордоном.

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За матеріалами:
Finance.ua
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