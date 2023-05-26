Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження — Finance.ua

Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження Сьогодні 21:04 — Фондовий ринок

Понад 20% представників бізнесу, які виїхали за кордон, більше не повернуться - дослідження

Мають намір повернутись в Україну протягом найближчих 6 місяців 26% бізнесів, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення. Ще 9% - протягом найближчих 7−12 місяців. 20% мають намір повернутися, але не раніше, ніж через рік. 22% вважають, що, найімовірніше, поїхали назавжди.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели Європейська Бізнес Асоціація та дослідницька компанія Gradus Research.

В цілому, 81% опитаних представників бізнес-аудиторії залишаються на своєму постійному місці проживання або вже повернулись додому, 15% наразі перебувають за кордоном, ще 4% змінили місце проживання в межах України.

Читайте також Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під час війни

Змінили місце роботи через переміщення усього 20% опитаних, які знайшли нову роботу у місці перебування, однак більшість — 80% - продовжують працювати на тому ж місці.

Зокрема, 43% респондентів працюють в українській компанії, що веде діяльність в Україні, 27% - в міжнародній компанії, що працює в Україні, 24% - в міжнародній компанії, що має представництва за межами України, 6% - в українській компанії, що має представництва за межами України.

Які чинники сприятимуть поверненню додому

Поверненню додому, на думку учасників опитування, в першу чергу, сприятимуть безпекові та економічні фактори.

Зокрема, 74% можуть повернутися після остаточного завершення війни, 48% - у разі підвищення рівня життя в Україні, 39% - за умови достойно оплачуваної роботи в Україні, 26% - у разі відсутності бойових дій та загрози обстрілів, 13% - через заборону працювати дистанційно і 9% - через відсутність доступного житла за кордоном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.