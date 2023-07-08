«Понад 130 країн працюють над CBDC. Це 98% світового ВВП» — звіт Atlantic Council Сьогодні 23:19 — Криптовалюта

«Понад 130 країн працюють над CBDC. Це 98% світового ВВП» — звіт Atlantic Council

Аналітичний центр Atlantic Council представив масштабний звіт щодо CBDC.

Він показує, що майже всі країни посилили роботу зі створення систем CBDC (цифрових валют центральних банків). А деякі з них уже майже завершили цю роботу.

Згідно з даними Atlantic Council, 130 країн розглядають можливість впровадження CBDC. Сукупно ці країни виробляють 98% світового ВВП. Це величезне зростання порівняно з травнем 2020 року, коли тільки 35 країн вивчали перспективи впровадження цифрових валют.

Водночас 64 держави вже перебувають на просунутому етапі CBDC. Вони закінчили початкове розроблення, проводять пілотні випробування або навіть перейшли до фази масового використання.

Серед цього списку значаться 19 країн з G20. Єдиним винятком стали США, де впровадження роздрібного CBDC залишається під питанням. Особливо на тлі протестів багатьох штатів.

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Інші банки G7, включно з Англією і Японією, розробляють прототипи CBDC і консультуються з державним і приватним секторами з питань фінансової конфіденційності. Однак США просуваються щодо оптової (банківської) CBDC. Наразі існує 12 міжнародних оптових проєктів CBDC.

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