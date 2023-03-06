Цифрова рупія: Резервний банк Індії розпочав тестування автономних функцій CBDC — Finance.ua

Цифрова рупія: Резервний банк Індії розпочав тестування автономних функцій CBDC Сьогодні 20:18 — Криптовалюта

Цифрова рупія: Резервний банк Індії розпочав тестування автономних функцій CBDC

Запущена торік цифрова валюта центрального банку Індії (CBDC), цифрова рупія, наразі тестується на працездатність в автономному (офлайн) режимі.

Про це повідомляє India Today , посилаючись на виконавчого директора Резервного банку Індії (RBI) Аджай Кумар Чоудхарі.

RBI — центральний банк і регулювальний орган Індії, 1 листопада 2022 року запустив пілотний проект оптового сегмента цифрової рупії, підключивши 50 000 користувачів і 5 000 продавців для тестування в реальних умовах. Станом на 25 лютого через оптові CBDC було здійснено 800 000 транзакцій на суму близько 134 мільйонів доларів.

Спираючись на цей прогрес, Чоудхарі повідомив, що RBI вивчає автономну функціональність CBDC. У бесіді з CNBC TV18 він заявив, що RBI оцінює потенціал CBDC для транскордонних транзакцій і зв’язку із застарілими системами в інших країнах.

«Ми з нетерпінням чекаємо участі приватного сектору і фінансових технологій у CBDC. Ми побачимо їхній внесок, особливо в офлайн і транскордонних транзакціях CBDC», — сказав він.

Ба більше, виступаючи від імені RBI, Чоудхарі сказав, що CBDC скоро стане засобом обміну, і цифрова валюта матиме всі функції фізичної валюти, включно з анонімністю.

Чоудхарі також додав, що CBDC в кінцевому підсумку стане заміною криптовалют.

cryptomisto За матеріалами:

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