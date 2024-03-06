Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки — Finance.ua
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Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки

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Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки
Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки
Понад 1000 українських сімей вже скористалися сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми компенсації за зруйновані війною домівки на початку цього року, повідомив віце-прем'єр-міністр — голова Мінвідновлення Олександр Кубраков у середу.
Програма компенсацій за повністю знищене житло фактично почала працювати на початку цього року. «За результатами двох місяців бачимо стабільну динаміку подачі заяв — сьогодні вона становить майже 11 тисяч. Далі механіка відпрацьована: комісія опрацьовує заяву, розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Після сповіщення про наявність сертифікату — можна обирати нове житло», — вказав він.
Що ж до тих, хто вже придбав нову оселю:
• Найбільше житла купували у Київській області. Далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська області. Більшість заявників обирають нове житло в межах свого регіону.
• Середня сума сертифікату — 1,8 млн грн.
• Переважна більшість власників житлових сертифікатів — це 75% — обирають квартири, і тільки чверть — приватні будинки.
Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.
За матеріалами:
УНН
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