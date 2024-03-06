Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки — Finance.ua

Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки Сьогодні 19:33

Понад 1000 українських сімей вже придбали нове житло за програмою компенсації за знищені війною домівки

Понад 1000 українських сімей вже скористалися сертифікатами для придбання нового житла з моменту запуску програми компенсації за зруйновані війною домівки на початку цього року, повідомив віце-прем'єр-міністр — голова Мінвідновлення Олександр Кубраков у середу.

Програма компенсацій за повністю знищене житло фактично почала працювати на початку цього року. «За результатами двох місяців бачимо стабільну динаміку подачі заяв — сьогодні вона становить майже 11 тисяч. Далі механіка відпрацьована: комісія опрацьовує заяву, розраховує суму компенсації та формує сертифікат. Після сповіщення про наявність сертифікату — можна обирати нове житло», — вказав він.

Що ж до тих, хто вже придбав нову оселю:

• Найбільше житла купували у Київській області. Далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська області. Більшість заявників обирають нове житло в межах свого регіону.

• Середня сума сертифікату — 1,8 млн грн.

• Переважна більшість власників житлових сертифікатів — це 75% — обирають квартири, і тільки чверть — приватні будинки.

Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.

УНН За матеріалами:

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