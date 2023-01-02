Помилки при виборі житла для інвестицій - поради екперта — Finance.ua

Помилки при виборі житла для інвестицій - поради екперта Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Попри тимчасову стагнацію на ринку нерухомості України, окремі експерти прогнозують пожвавлення попиту із початком весни 2023 року. Крім того, вони сподіваються, що тоді ж на ринок повернуться вітчизняні та закордонні інвестори.

Менш досвідчені гравці на цьому ринку не завжди встигають проаналізувати усі фактори й часто вкладають кошти у непривабливі для майбутнього покупця варіанти. Тож, про те, що врахувати, аби не втратити, а заробити — далі.

Помилка 1. Інвестувати у старі формати

Як розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, застарілі концепція і формат житла — об’єктивні фактори для відмови потенційних мешканців купувати у вас квартиру.

Вона наголошує, що ринок постійно розвивається, а забудовники пропонують формати житлових комплексів, де є все необхідне для життя. Якщо ж купити нерухомість у комплексі старого формату з метою перепродати, то навряд така інвестиція буде вдалою.

Помилка 2. Проігнорувати якість будівництва

Вікторія Берещак додає, що зараз покупці враховують безліч факторів перед купівлею житла. Серед них — матеріали, якість виконаних робіт, енергоефективність будівлі.

Керамоблок керамоблоку різниця, а керамоблок і газоблок тим паче. А зараз звертають увагу і на те, як виконані лоббі й вхідні групи, яке ліфтове обладнання. Тобто, люди дивляться загалом на те, з чого будують і наскільки це не тільки енергоефективно, але і зносостійко, і привабливо, додає Берещак.

Помилка 3. Обрати неліквідний район

Третій нюанс — житло може не продатися, якщо воно розташоване у нерозвиненому районі з відсутністю потрібної інфраструктури. Такі квартири можуть бути дешевшими, й на це можуть «клюнути» інвестори-початківці, однак згодом реалізувати таке капіталовкладення буде проблематично.

Помилка 4. Інвестиція у ЖК, де не видно динаміки будівництва

Берещак зазначає, що існують проблеми з реалізацією квартир у комплексах, що продовжують будуватись. Може бути, що навколо пилюка і бруд або ж, коли будівництво заморожене, з вікна видно довгобуд.

Однак покупці готові це терпіти, якщо поруч є інфраструктура, яка постійно доповнюється, а будівництво активно триває.

Помилка 5. Сусідство з критичною інфраструктурою

Ще один момент стосується сусідства: ТЕЦ, ТЕС та іншої інфраструктури, яка є ціллю росіян для обстрілів. Берещак зазначила, що не може прогнозувати, як розвиватимуться погляди покупців далі, але зараз таке житло продати важко, бо спрацьовує психологічний фактор.

Телеканал 24 За матеріалами:

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