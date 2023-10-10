Помер засновник Duty Free: бізнесмен роздав 8 млрд доларів на благодійність — Finance.ua

Помер засновник Duty Free: бізнесмен роздав 8 млрд доларів на благодійність Сьогодні 15:46 — Світ

Помер засновник Duty Free: бізнесмен роздав 8 млрд доларів на благодійність

Мільярдер Чак Фіні помер на 93 році життя. Фіні заснував мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free.

Відомий також благодійною діяльністю: бізнесмен роздав 8 млрд доларів на благодійність.

На 93 році життя помер Чарльз Фіні, який заснував мережу Duty Free Shoppers і роздав майже всі свої гроші на благодійність. Про це пише Forbes з посиланням на заяву благодійного фонду, створеного Фіні.

Чарльз Фіні (відомий також як Чак Фіні) помер 9 жовтня у Сан-Франциско.

Довідка Finance.ua:

Фіні став одним із перших, хто відкрив магазини безмитної торгівлі в аеропортах — 1960 року він заснував мережу магазинів Duty Free Shoppers. У 1988 році він потрапив до списку 400 найбагатших мільярдерів США за версією Forbes, але тоді його статки оцінили на 1,3 млрд доларів. Через роки з’ясувалося, що його статки були набагато більшими і більшу їх частину Фіні таємно перевів у благодійний фонд.

За оцінкою Forbes, Чарльз Фіні заробив на Duty Free Shoppers 7,5 млрд доларів. Лише 2 млн доларів він залишив на пенсію для себе та своєї дружини, решту грошей пожертвував на благодійність. Своїй першій дружині, з якою мав п’ять дочок, він віддав після розлучення в 1990-х роках усі свої сім будинків.

В останні десятиліття Фіні не мав будинку і машини. Разом із другою дружиною він жив у орендованій квартирі в Сан-Франциско.

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