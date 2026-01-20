Полярники, рятувальники, спортсмени: топ «зимових» професій Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Коли термометр опускається до −15−20 °C, чимало українців мають можливість працювати дистанційно. Ті ж, хто змушений виходити на роботу, надовго запам’ятовують цей період. Проте існують професії, де холод — невід’ємна частина робочого процесу.

Державна служба зайнятості розповіла про такі спеціальності.

Полярники

Українська наукова станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез в Антарктиді. Середня температура на станції влітку близько 0 °C, а взимку падає до −18 °C. Кількість людей, які перебувають на станції, коливається від 12 до 30 осіб. Взимку на станції залишається мінімальний персонал для підтримки її роботи.

Серед професій на станції:

науковці;

механіки;

лікарі;

зв’язківці;

водії;

інженери.

Набір у такі експедиції проводиться публічно: Національний антарктичний науковий центр оголошує конкурс, і кожен охочий може спробувати пройти суворий відбір.

Рятувальники

Не всі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій так часто працюють за умов низьких температур, як рятувальники областей, на території яких знаходяться гори Карпати. Такі співробітники із Закарпатської та Івано-Франківської областей з жовтня до травня кожного року рятують туристів.

Зимові спортсмени

Фігурне катання, хокей, фрістайл, шорт-трек: професійні спортсмени цих видів проводять більшу частину часу у холоді. Навіть за спекотної погоди вони тренуються в морозних павільйонах або подорожують у холодні країни, щоб підтримувати форму.

Багато спортсменів після завершення кар’єри залишаються у «зимовій» сфері, переходячи на тренерську роботу у своїх видах спорту.

Фахівці з виробництва штучного льоду

Інженери-технологи, які обслуговують льодові арени, ковзанки та хокейні майданчики, перетворюють тепло на холод для забезпечення роботи спортивних споруд. Завдяки їм зимові види спорту доступні в Україні навіть у спекотні місяці. Проте ці фахівці майже весь рік перебувають у холодних умовах.

Екіпаж науково-дослідного судна «Ноосфера»

У 2021 році Україна придбала у Великої Британії криголам «RRS James Clark Ross» і перейменувала його на «Ноосферу». Судно належить Національному антарктичному науковому центру, його екіпаж складається з моряків та науковців.

У кінці 2025 року криголам вперше перетнув Південне полярне коло та проводить міжнародні океанографічні та геологічні дослідження. Навіть коли в Україні температура досягає −20 °C, екіпаж «Ноосфери» працює в значно холодніших умовах.

Інші «холодні» професії

Служба зайнятості також зазначає про інших працівників, які працюють у мороз, сніг і ожеледицю. Це українські військові, які виконують завдання незалежно від погодних умов; енергетики, які відновлюють мережі після обстрілів та зимових аварій, а також комунальники, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів навіть у найсуворішу негоду.

