Поляки знову заблокують рух вантажівок з України на одному з пунктів пропуску — Finance.ua
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Поляки знову заблокують рух вантажівок з України на одному з пунктів пропуску

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Поляки знову заблокують рух вантажівок з України на одному з пунктів пропуску
Поляки знову заблокують рух вантажівок з України на одному з пунктів пропуску
У вівторок, 4 червня, з 10:00 до другої половини четверга, 6 червня, польські фермери планують блокування руху вантажівок в пункті пропуску «Рава-Руська».
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
«З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська — Хребенне», — йдеться у повідомленні.
Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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