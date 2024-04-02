Поляки поновили блокаду пункту пропуску «Угринів-Долгобичув»: ускладнено рух вантажівок — Finance.ua

Поляки поновили блокаду пункту пропуску «Угринів-Долгобичув»: ускладнено рух вантажівок Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Поляки поновили блокаду пункту пропуску «Угринів-Долгобичув»: ускладнено рух вантажівок

У вівторок, 2 квітня, польські протестувальники поновили блокування руху для вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів -Долгобичув».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Увага, ускладнено рух вантажівок перед пунктом пропуску „Угринів-Долгобичув“. Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію під час міжнародних перевезень», — йдеться у повідомленні.

За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів -Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок. Відтак ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

Напередодні повідомлялося, що польські фермери продовжують блокувати рух на двох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину. А 2 квітня вони можуть поновити блокаду ПП «Угринів — Долгобичув».

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