Поляки хочуть купити Sense Bank — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Поляки хочуть купити Sense Bank Сьогодні 16:51

Польські інвестори зацікавлені увійти в капітал Sense Bank.

Про це в інтерв’ю FinClub розповів Сімеон Дянков, який виконує функції довіреної особи Sense Bank (до грудня 2022 року — Альфа-Банк Україна).

«Ми пів року ведемо переговори з польськими, болгарськими, угорськими, чеськими інвесторами. Для нас важливо було знайти європейського інвестора з універсальною банківською ліцензією для надання повного спектра послуг, — розповів пан Дянков. — Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємось з потенційними інвесторами з Польщі».

Наступного тижня Сімеон Дянков планує відвідати Київ для зустрічей з представниками НБУ та Офісу Президента, щоб погодити наступні кроки. Угода з поляками має пройти в два етапи: на першому новий інвестор має розмити частку підсанкційних акціонерів Sense Bank до 10%, а на другому — викупити у них частки.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою власників основної частки капіталу Sense Bank, до яких в тому числі були запроваджені антиросійські санкції: Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова. Основним завданням Cімеона Дянкова було зниження частки підсанкційних осіб.

Sense Bank — один із системно важливих банків України з 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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