Половина українських підприємців переконані, що на відновлення знадобиться 1–3 роки — дослідження Mastercard — Finance.ua

Половина українських підприємців переконані, що на відновлення знадобиться 1–3 роки — дослідження Mastercard Вчора 15:43 — Фінтех і Картки

Половина українських підприємців переконані, що на відновлення знадобиться 1–3 роки — дослідження Mastercard

Більшість українських підприємців (61%) попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність — готові відновитись у майбутньому. Такі результати дослідження Mastercard SME Index, у рамках якого вивчалися стан та ключові потреби малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективи повернення до показників довоєнного рівня.

Стан та головні потреби малого та середнього бізнесу

Війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу. 79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу, причому для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%. Водночас кожному п’ятому підприємцю вдалося зберегти (19%) або навіть збільшити (2%) обсяги бізнесу порівняно з довоєнним періодом.

Адаптуючись до нової реальності, кожен другий підприємець (50%) був змушений трансформувати свою бізнес-діяльність. Найчастіше ці зміни стосувалися переорієнтації бізнесу на оборонні потреби країни (17%), перехід до іншої сфери бізнесу (16%) чи перенесення виробничих потужностей в інші регіони України або за кордон (13%).

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Для відновлення бізнесу знадобиться час та підтримка. Залежно від довгострокової ситуації в Україні, 41% опитаних прогнозують повернення до довоєнних показників протягом року, 30% вважають, що для цього знадобиться від одного до двох років, а 23% очікують, що зможуть повністю відновитися не раніше ніж, за два-три роки. Серед головних потреб нині активного бізнесу — нові замовлення та ринки збуту (56%), кошти на розвиток (33%) та допомога з логістикою (23%).

Втім, незважаючи на зменшення рівня доходів та складнощі, з яким стикається малий та середній бізнес сьогодні, українські підприємці активно донатять гроші на благодійність та підтримують волонтерські ініціативи. Про це заявляють 74% опитаних.

Діджиталізація та безготівкові оплати

Активна діджиталізація характерна для більшості представників малого та середнього бізнесу в Україні. Так, 70% підприємців зазначають, що використовують цифрові канали продажів, серед яких найбільш популярними є соціальні мережі (40%) та власний сайт (33%). За оцінкою 39% опитаних працюючих підприємців, саме цифрові канали приносять їх бізнесу більше половини всіх замовлень.

Кількість бізнесів, що приймають оплату за товари чи послуги у безготівковій формі зростає. Так, з початком війни 8% підприємців вперше почали приймати безготівкові оплати. Загалом, відповідно до результатів дослідження, сьогодні 87% діючого бізнесу приймають оплату у безготівковій формі — через POS-термінал, на банківський рахунок або за допомогою цифрових сервісів. При цьому третина підприємців стверджують, що на безготівку припадає переважна більшість оплат (90-100%).

Українські підприємці проявляють зацікавленість і до новітніх платіжних технологій. За результатами дослідження, кожен десятий приймає оплати за товари та послуги криптовалютою, а 24% бізнесів розглядають таку можливість у майбутньому.

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