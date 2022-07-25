Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу — Finance.ua

Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу
Корпорація Meta (Facebook, Instagram) за підтримки Мінцифри запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу.
Центр пропонує онлайн-навчання, інструменти та ресурси, які допоможуть керувати бізнесом у воєнний час.
«Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що це дасть:
- безоплатні освітні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
- фінансова підтримка від Meta в розмірі 1,5 мільйона доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації (цю частину запустять у майбутньому, деталі обіцяють повідомити «згодом»).
Детальніше ознайомитися із програмою можна тут.
Довідка Finance.ua:
- за даними Програми розвитку ООН, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей;
- три місяці поспіль трималася тенденція відновлення роботи малого бізнесу, свідчать дані опитування Європейської бізнес асоціації. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні — 26%, у травні без роботи лишалися тільки 17% МСБ. Серед непрацюючих компаній 16% планують відновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% — частково або з обмеженнями;
- водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. 34% повідомляли, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%.
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