Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу — Finance.ua

Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу Вчора 15:00 — Особисті фінанси

Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу

Корпорація Meta (Facebook, Instagram) за підтримки Мінцифри запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу.

Центр пропонує онлайн-навчання, інструменти та ресурси, які допоможуть керувати бізнесом у воєнний час.

«Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що це дасть:

безоплатні освітні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.

для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців. фінансова підтримка від Meta в розмірі 1,5 мільйона доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації (цю частину запустять у майбутньому, деталі обіцяють повідомити «згодом»).

Детальніше ознайомитися із програмою можна тут

Довідка Finance.ua:

за даними Програми розвитку ООН, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей;

три місяці поспіль трималася тенденція відновлення роботи малого бізнесу, свідчать дані опитування Європейської бізнес асоціації. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні — 26%, у травні без роботи лишалися тільки 17% МСБ. Серед непрацюючих компаній 16% планують відновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% — частково або з обмеженнями;



водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. 34% повідомляли, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%.



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