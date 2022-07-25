Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу — Finance.ua
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Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу

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Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу
Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу
Корпорація Meta (Facebook, Instagram) за підтримки Мінцифри запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу.
Центр пропонує онлайн-навчання, інструменти та ресурси, які допоможуть керувати бізнесом у воєнний час.
«Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що це дасть:

  • безоплатні освітні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
  • фінансова підтримка від Meta в розмірі 1,5 мільйона доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації (цю частину запустять у майбутньому, деталі обіцяють повідомити «згодом»).
Детальніше ознайомитися із програмою можна тут.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Програми розвитку ООН, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей;
  • три місяці поспіль трималася тенденція відновлення роботи малого бізнесу, свідчать дані опитування Європейської бізнес асоціації. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні — 26%, у травні без роботи лишалися тільки 17% МСБ. Серед непрацюючих компаній 16% планують відновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% — частково або з обмеженнями;
  • водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. 34% повідомляли, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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