Половина українців перестали платити за кредитами — Finance.ua

Половина українців перестали платити за кредитами

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Половина українців перестали платити за кредитами

Український бізнес зменшив обсяг сплат за кредитами більше ніж вдвічі під час війни.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«Ситуація достатньо напружена. Ми всі розуміємо, в якому стані зараз знаходиться економіка, підприємства. Деякі припиняють господарську діяльність, деякі її переносять в інші регіони, деякі працюють там, де це можливо. Практично всі, як хто може, виконує свої зобов’язання. В цілому ми сьогодні маємо 35-40% погашення зобов’язань за кредитами з боку компаній», — каже голова правління Таскомбанку Володимир Дубєй.

Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов приємно здивований воєнною платіжною дисципліною. «Погашень у нас за березень за кредитним портфелем — процентів 53», — сказав він.

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«Сьогодні для нас одне із головних питань продовження кредитування — це надання підтримки клієнтам, які здатні і фактично сплачують нам відсотки. А таких, за результатом проведеної банком роботи у лютому — березні, ми налічуємо близько 50%: це клієнти майже всіх сегментів — від великого і середнього корпоративного бізнесу до малих підприємств і ФОПів», — повідомив заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.

Кредитор пропонував клієнтам відкласти платежі. «ПУМБ вже в перши тижні воєнного стану звернувся до клієнтів із пропозицією відтермінування сплати відсотків на 30 календарних днів. Більшість наших партнерів позитивно сприйняли надану банком можливість, окремі скористалися такими „раптовими“ канікулами. Але поступово кількість клієнтів, які підтверджують свою здатність обслуговувати власні зобов’язання і сплачувати проценти за користування кредитами, збільшується», — розповів Артур Загородников.

Динаміка обслуговування кредитів залежить від регіону, в якому знаходиться бізнес.

«Більшість клієнтів сплачують проценти, обслуговують свій борг. Серед тих, хто ближче до сходу, опинився в захоплених регіонах, також є кейси, коли клієнти продовжують обслуговувати борг. А є клієнти, які повністю зупинили бізнес», — каже директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.

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