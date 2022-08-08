Половина країн «Великої двадцятки» не приєдналася до санкцій проти росії – Bloomberg — Finance.ua

Половина країн «Великої двадцятки» не приєдналася до санкцій проти росії – Bloomberg Вчора 09:32 — Світ

Половина країн «Великої двадцятки» не приєдналася до санкцій проти росії – Bloomberg

Лише половина країн групи «Великої двадцятки» приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на росію за вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg

Як пише видання, це «незручна реальність»: більша частина світу, на жаль, не готова наслідувати зусилля США та Європи з ізоляції росії та володимира путіна.

Це робить погодження глобальних ініціатив, таких як обмеження цін на російську нафту, запропоновану «Великою сімкою», ще складнішим завданням, а також заохочує путіна та його головного прихильника — голови Китаю Сі Цзіньпіна — у реалізації їхніх «глобальних планів».

bloomberg.com

Журналісти наголошують, що найбільше від ізоляції росії ухиляється Китай. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні Сі Цзіньпін оголосив про «безмежну дружбу» з росією. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли з початку війни — у червні на закупівлі енергоресурсів у рф було витрачено на 72% більше, ніж роком раніше.

Але Пекін, пише видання, далеко не самотній. Наприклад, прем’єр-міністр Індії нещодавно обговорював із путіним питання нарощування торгівлі між країнами. А Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер у президентських перегонах Бразилії, поклав провину за війну не лише на росію, а й на Україну.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, у свою чергу, розкритикував санкції, запроваджені США.

Одна з причин такої стриманої реакції Глобального Півдня на війну лежить, звичайно, в економічній площині. Але є й інші, зокрема, «історична близькість до москви».

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.