Поліси автоцивілки: страховики збільшили виплати потерпілим у ДТП — Finance.ua

Поліси автоцивілки: страховики збільшили виплати потерпілим у ДТП Сьогодні 09:46 — Страхування

У першому кварталі страхові компанії врегулювали шляхом здійснення виплат 31 тис. вимог постраждалих у ДТП за договорами автоцивілки (на 1,7% менше, ніж у січні-березні 2022 року) та сплатили постраждалим майже 0,9 млрд грн (на 28,4% більше, ніж у першому кварталі 2022). Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

У січні-березні цього року було укладено майже 1,6 млн договорів автоцивілки (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).

Цей показник зріс на 14,1% у порівнянні з першим кварталом 2022 року, коли рф розпочала повномасштабну агресію проти України.

Сума страхових платежів у першому кварталі 2023 року склала 1,7 млрд грн (+32,1% до показників відповідного періоду 2022 року).

Розмір середньої страхової премії у першому кварталі 2023 становив 1 051 грн (+15,7% до показника першого кварталу 2022).

Розмір середньої виплати зріс на 30,6% до показників першого кварталу 2022 року і становить 29 020 грн.

Кількість електронних договорів автоцивілки, укладених у першому кварталі цього року, склала понад 1 млн. Сума премій за електронними договорами становила 1,2 млрд грн.

Частка електронних договорів у загальній кількості договорів автоцивілки склала 64,4%, у загальній сумі премій — 71,1%. Це найвищі показники з моменту запровадження системи електронного полісу.

Кількість вимог, врегульованих за спрощеною системою без виклику поліції (європротоколом), у першому кварталі 2023 року зросла на 2,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 до 12,7 тис.

Частка вимог, врегульованих за допомогою європротоколу у загальній кількості врегульованих страхових подій, зросло із 20,5% у першому кварталі 2022 року до 22,5% у січні-березні поточного року.

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