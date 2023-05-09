Поліси автоцивілки: страховики збільшили виплати потерпілим у ДТП — Finance.ua
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Поліси автоцивілки: страховики збільшили виплати потерпілим у ДТП

Страхування
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У першому кварталі страхові компанії врегулювали шляхом здійснення виплат 31 тис. вимог постраждалих у ДТП за договорами автоцивілки (на 1,7% менше, ніж у січні-березні 2022 року) та сплатили постраждалим майже 0,9 млрд грн (на 28,4% більше, ніж у першому кварталі 2022). Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.
У січні-березні цього року було укладено майже 1,6 млн договорів автоцивілки (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).
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Цей показник зріс на 14,1% у порівнянні з першим кварталом 2022 року, коли рф розпочала повномасштабну агресію проти України.
Сума страхових платежів у першому кварталі 2023 року склала 1,7 млрд грн (+32,1% до показників відповідного періоду 2022 року).
Розмір середньої страхової премії у першому кварталі 2023 становив 1 051 грн (+15,7% до показника першого кварталу 2022).
Розмір середньої виплати зріс на 30,6% до показників першого кварталу 2022 року і становить 29 020 грн.
Кількість електронних договорів автоцивілки, укладених у першому кварталі цього року, склала понад 1 млн. Сума премій за електронними договорами становила 1,2 млрд грн.
Частка електронних договорів у загальній кількості договорів автоцивілки склала 64,4%, у загальній сумі премій — 71,1%. Це найвищі показники з моменту запровадження системи електронного полісу.
Кількість вимог, врегульованих за спрощеною системою без виклику поліції (європротоколом), у першому кварталі 2023 року зросла на 2,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 до 12,7 тис.
Частка вимог, врегульованих за допомогою європротоколу у загальній кількості врегульованих страхових подій, зросло із 20,5% у першому кварталі 2022 року до 22,5% у січні-березні поточного року.
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За матеріалами:
banki.ua
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