Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП — Finance.ua

Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП Вчора 14:00 — Страхування

Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП

Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило , як дізнатися про наявність або відсутність договору ОСЦПВ на дату скоєння ДТП.

В цій ситуації достатньо знати щонайменше державний реєстраційний номер транспортного засобу та скористатися сервісом за посиланням

У МТСБУ нагадують, що ОСЦПВ покриває відповідальність винного водія у ДТП перед третіми особами.

Як відшкодовуються збитки

Згідно із законом «Про ОСЦПВ », відшкодування збитків постраждалим здійснює страхова компанія, з якою винуватець ДТП уклав договір обов’язкового страхування відповідальності власника транспортного засобу.

Якщо ж винуватець без чинного поліса автоцивілки, тоді йому доведеться сплатити постраждалому завдані збитки з власної кишені.

ОСЦПВ є обов’язковим для автовласника.

Нові суми страхових виплат з 1 липня 2022

З 1 липня 2022 року збільшуються страхові суми (максимальний розмір виплат) за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

до 160 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тис. гривень);

до 320 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 тис. гривень).

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