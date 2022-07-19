Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП — Finance.ua
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Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП

Страхування
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Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП
Поліс автоцивілки: як перевірити наявність на дату ДТП
Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило, як дізнатися про наявність або відсутність договору ОСЦПВ на дату скоєння ДТП.
В цій ситуації достатньо знати щонайменше державний реєстраційний номер транспортного засобу та скористатися сервісом за посиланням.
У МТСБУ нагадують, що ОСЦПВ покриває відповідальність винного водія у ДТП перед третіми особами.

Як відшкодовуються збитки

Згідно із законом «Про ОСЦПВ», відшкодування збитків постраждалим здійснює страхова компанія, з якою винуватець ДТП уклав договір обов’язкового страхування відповідальності власника транспортного засобу.

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Якщо ж винуватець без чинного поліса автоцивілки, тоді йому доведеться сплатити постраждалому завдані збитки з власної кишені.
ОСЦПВ є обов’язковим для автовласника.

Нові суми страхових виплат з 1 липня 2022

З 1 липня 2022 року збільшуються страхові суми (максимальний розмір виплат) за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
  • до 160 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тис. гривень);
  • до 320 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 тис. гривень).

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За матеріалами:
Finance.ua
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