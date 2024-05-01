🔖 На Finance.ua тепер доступна функція оплати частинами від monobank та ПриватБанку на всі типи страхування — Finance.ua

🔖 На Finance.ua тепер доступна функція оплати частинами від monobank та ПриватБанку на всі типи страхування Сьогодні 12:45 — Страхування

🔖 На Finance.ua тепер доступна функція оплати частинами від monobank та ПриватБанку на всі типи страхування

Ми розуміємо, що страхування на перший погляд може здатися не такою критичною потребою, але воно все ж є важливим елементом фінансової безпеки, який допоможе вам захистити своє майно, житло, авто, себе та забазпечити фінансову стабільність у непередбачуваних ситуаціях.

💸Наразі страхування — це недешево, і оплатити відразу повну вартість полісів не завжди є комфортно, проте ми знайшли рішення цієї проблеми для вас 😇

💡Finance.ua додали опцію покупки будь-якого виду страхування через оплату частинами від monobank та ПриватБанку.

Які види страхування ви можете оформити на Finance.ua скориставшись функцією оплати частинами від monobank та ПриватБанку:

👉 Автоцивілка

👉 Зелена картка

👉 Туристичне страхування

👉 Страхування житла від наслідків воєнних дій

👉 Каско

👉 Каско з покриттям воєнних ризиків

👉 Добровільне медичне страхування

👉 Картка Assistance

👉 Телемедицина

Переключись нарешті на файну страховку!

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