🔖 На Finance.ua тепер доступна функція оплати частинами від monobank та ПриватБанку на всі типи страхування — Finance.ua

🔖 На Finance.ua тепер доступна функція оплати частинами від monobank та ПриватБанку на всі типи страхування
Ми розуміємо, що страхування на перший погляд може здатися не такою критичною потребою, але воно все ж є важливим елементом фінансової безпеки, який допоможе вам захистити своє майно, житло, авто, себе та забазпечити фінансову стабільність у непередбачуваних ситуаціях.
💸Наразі страхування — це недешево, і оплатити відразу повну вартість полісів не завжди є комфортно, проте ми знайшли рішення цієї проблеми для вас 😇
💡Finance.ua додали опцію покупки будь-якого виду страхування через оплату частинами від monobank та ПриватБанку.
Які види страхування ви можете оформити на Finance.ua скориставшись функцією оплати частинами від monobank та ПриватБанку:
👉 Автоцивілка
👉 Зелена картка
👉 Туристичне страхування
👉 Страхування житла від наслідків воєнних дій
👉 Каско
👉 Каско з покриттям воєнних ризиків
👉 Добровільне медичне страхування
👉 Картка Assistance
👉 Телемедицина
Переключись нарешті на файну страховку!
Придбати страхування можна тут 🔍
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