Поліція Тайланду вручає грошові призи за відео порушень ПДР — Finance.ua
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Поліція Тайланду вручає грошові призи за відео порушень ПДР

Світ
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Поліція Тайланду вручає грошові призи за відео порушень ПДР
Поліція Тайланду вручає грошові призи за відео порушень ПДР
У рамках кампанії із забезпечення безпеки дорожнього руху поліція пропонує призи у розмірі 10 000 бат (приблизно 290 доларів) за відео про порушення правил дорожнього руху, — повідомляє The Guardian.
У Таїланді — один із найвищих показників смертності на дорогах у світі. Особливо він росте перед новим роком. Минулого року з 29 грудня по 4 січня 333 особи загинули та 2672 отримали поранення. У році, що минає, на дорогах загинула 14 501 людина і 917 144 постраждали.
Запускаючи нову кампанію, голова національної поліції генерал Дамронгсак Кіттіпрапас повідомив, що в новорічний період очікується, що дорогами проїде близько 7,3 млн автомобілів.
Ініціатива спрямована на підвищення поінформованості про безпеку дорожнього руху, але декого бентежить, що потенційний приз спонукає людей виконувати трюки або знімати відео під час водіння. «Тільки в Таїланді може бути такий конкурс — і з поліцією як суддею», — написав один користувач Twitter.
У рамках кампанії понад 50 000 поліцейських контролюють використання ременів безпеки, а також проводять тести на водіння у нетверезому стані.
За матеріалами:
Lenta.UA
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