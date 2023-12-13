Поліція проводить обшуки у столичному метрополітені і підрозділах КМДА — Finance.ua

Поліція проводить обшуки у столичному метрополітені і підрозділах КМДА Сьогодні 10:15

Поліція проводить обшуки у столичному метрополітені і підрозділах КМДА, Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція Києва проводить слідчі дії в КП «Київський метрополітен», ПрАТ «Метробуд» і структурних підрозділах КМДА.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні, 13 грудня, слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією „Службова недбалість“ (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві», — сказано в повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діянь яких трапилися розгерметизація та затоплення тонелю метрополітену.

Станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряних тривог. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

Нагадаємо, раніше влада Києва оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» і «Теремки».За попередніми даними, ці обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на цій ділянці метрополітену. У зв’язку з підтопленням тунелів правоохоронці почали досудове розслідування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.