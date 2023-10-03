Поліція Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулювання метро — Finance.ua

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Поліція Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулювання метро

Технології&Авто
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Поліція Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулювання метро
Поліція Нью-Йорка поставила робота на службу для патрулювання метро
Департамент поліції Нью-Йорка впроваджує використання робота К5 для патрулювання станції метро Таймс-Сквер.
Про це повідомляє Engadget.
Робот K5, розроблений компанією Knightscope з Каліфорнії, важить приблизно 190 кг і обладнаний чотирма камерами, які можуть записувати відео без звуку.
Протягом наступних двох місяців Нью-Йорк орендуватиме K5 за $9 на годину. Він патрулюватиме станцію з опівночі до 6-ї ранку у межах випробувального терміну.
Але протягом перших двох тижнів K5 буде працювати не повноцінно, оскільки вивчатиме мапу вокзалу.
Під час презентації робота мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що K5 буде записувати відео, яке можна буде переглянути в разі надзвичайних ситуацій або злочину.
Робот K5 не може реагувати на реальні надзвичайні ситуації на станції і не має можливості фізично або вербально затримувати підозрюваних.
Єдина допомога в реальному часі, яку він може надати людям — це з'єднати їх із працівниками метро, щоб повідомити про інцидент або поставити запитання, за умови, що людина якій потрібна допомога зможе натиснути потрібну кнопку на K5.
За матеріалами:
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