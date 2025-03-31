Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян — Finance.ua
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Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян

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Робоча група, у складі якої були фахівці Федерального бюро розслідувань США, завершила 9-місячне відрядження на Кіпрі. При підтримці співробітників кіпрської поліції та держструктур ця група виявила росіян та інших порушників санкцій, введених США та ЄС.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що влада Кіпру на початку березня прозвітувала про успіхи в застосуванні санкцій — було заморожено російські активи на суму понад 1,2 млрд євро.
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Комісія з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC) у своєму звіті за минулий рік зазначила, що провела 90 перевірок, зокрема в контексті дотримання санкцій.
Частину матеріалів вже було передано поліції за фактами переведення активів росіян до юрисдикції росії. З Кіпру виїхали безліч російських компаній: Тінькофф банк, Etalon Group, «Європейський медичний центр», дві компанії, афілійовані з «Роснефтью», «Русагро», «СберМаркет», Fix Price, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline, мережа клінік «Мать и дитя» та інші.
CySEC вжив заходів проти росії, включно з призупиненням або відкликанням ліцензій у ряду компаній, і серед них — структури, пов’язані з великими фінансовими інститутами.
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Також влада Кіпру відкликала золоті паспорти у росіян. Найбільший список із 77 осіб з’явився наприкінці минулого року й був опублікований після початку роботи на Кіпрі групи з ФБР.
Окрім того, влада Кіпру навесні минулого року розпочала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів.
За матеріалами:
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