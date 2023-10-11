Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України

34
Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.
Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, якого цитує «Польське радіо», пише «Європейська правда».
Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.
За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.
«Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим», — сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна владіміру путіну.
Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.
Україна 18 вересня почала оскарження у СОТ дій Польщі, Словаччини і Угорщини після того, як вони ввели односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції.
Нещодавно заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив, що Україна «поставила на паузу» свої скарги у Світовій організації торгівлі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.