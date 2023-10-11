Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України — Finance.ua

Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України
Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.
Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, якого цитує «Польське радіо», пише «Європейська правда».
Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.
За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.
«Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим», — сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна владіміру путіну.
Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.
Україна 18 вересня почала оскарження у СОТ дій Польщі, Словаччини і Угорщини після того, як вони ввели односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції.
Нещодавно заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив, що Україна «поставила на паузу» свої скарги у Світовій організації торгівлі.
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