Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму — Finance.ua

Власники транспортних засобів з нульовим або низьким рівнем викидів, тепер можуть потрапити в зони чистого транспорту в Польщі, маючи спеціальну наклейку. Її слід прикріпити в лівому верхньому куті лобового скла.
Про це повідомляє Міністерство клімату та середовища.
Наклейка має зелений колір і вісім кутів. Всередині містить інформацію про рік виробництва машини, паливо, назву гміни, яка видала наклейку, та реєстраційни номер автомобіля. Таку наліпку видає війт, бурмістр або мер.
Водії, які в`їдуть в зону чистого транспорту без маркування авто, можуть отримати штраф розміром до 500 злотих.
Зона чистого транспорту: що треба знати
Зона чистого транспорту — це зона, де можуть вільно пересуватися лише транспортні засоби, які відповідають певним стандартам викидів. Вони можуть їздити як на дизелі, так і на бензині.
Зона чистого транспорту може бути острівцем в окремих районах або бути досить великою. Її кордони коригує місцева влада.
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