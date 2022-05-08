Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму — Finance.ua

Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму

Вчора 17:32 — Особисті фінанси

Власники транспортних засобів з нульовим або низьким рівнем викидів, тепер можуть потрапити в зони чистого транспорту в Польщі, маючи спеціальну наклейку. Її слід прикріпити в лівому верхньому куті лобового скла.

Про це повідомляє Міністерство клімату та середовища.

Наклейка має зелений колір і вісім кутів. Всередині містить інформацію про рік виробництва машини, паливо, назву гміни, яка видала наклейку, та реєстраційни номер автомобіля. Таку наліпку видає війт, бурмістр або мер.

Водії, які в`їдуть в зону чистого транспорту без маркування авто, можуть отримати штраф розміром до 500 злотих.

Зона чистого транспорту: що треба знати

Зона чистого транспорту — це зона, де можуть вільно пересуватися лише транспортні засоби, які відповідають певним стандартам викидів. Вони можуть їздити як на дизелі, так і на бензині.

Зона чистого транспорту може бути острівцем в окремих районах або бути досить великою. Її кордони коригує місцева влада.

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