Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму — Finance.ua
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Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму

Вчора 17:32Особисті фінанси
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Власники транспортних засобів з нульовим або низьким рівнем викидів, тепер можуть потрапити в зони чистого транспорту в Польщі, маючи спеціальну наклейку. Її слід прикріпити в лівому верхньому куті лобового скла.
Про це повідомляє Міністерство клімату та середовища.
Наклейка має зелений колір і вісім кутів. Всередині містить інформацію про рік виробництва машини, паливо, назву гміни, яка видала наклейку, та реєстраційни номер автомобіля. Таку наліпку видає війт, бурмістр або мер.
Польща вводить нові правила для "зон чистого транспорту": порушників штрафуватимуть на значну суму
Водії, які в`їдуть в зону чистого транспорту без маркування авто, можуть отримати штраф розміром до 500 злотих.

Зона чистого транспорту: що треба знати

Зона чистого транспорту — це зона, де можуть вільно пересуватися лише транспортні засоби, які відповідають певним стандартам викидів. Вони можуть їздити як на дизелі, так і на бензині.
Зона чистого транспорту може бути острівцем в окремих районах або бути досить великою. Її кордони коригує місцева влада.
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За матеріалами: ukrayina.pl
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