0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща стала однією з найбагатших країн за ВВП

120
Польща стала однією з найбагатших країн за ВВП
Польща стала однією з найбагатших країн за ВВП
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна стала членом елітного клубу з 20 країн світу з економікою в трильйон доларів. За його словами, економічне зростання країни випереджає великі держави.
Про це інформує Polskie Radio.
Як повідомив голова польського уряду, це історична віха для країни і загалом для неї «не останнє слово». Таким чином очільник уряду Польщі натякнув на подальші економічні амбіції.
Найбільший економічний ріст фіксувався в останні квартали. Валовий внутрішній продукт Польщі зріс на 3,4% у другому кварталі цього року, що забезпечило їй місце серед найшвидше зростаючих економік Європи.
Читайте також
Туск заявив, що Польща не має рівних за темпами зростання. Країна також лідирує за зростанням реального наявного доходу на душу населення. Цей показник найбільше зріс в період з кінця третього кварталу 2023 року по перший квартал 2025 року.
Показники Польщі в цій категорії значно перевищили середні показники країн G7 та інших європейських економік. Країна випередила такі багаті держави, як Нідерланди, Велика Британія, Франція, США, Австралія та Канада.

Довідка Finance.ua:

  • після початку повномасштабної війни, в період з 2022 по середину 2025 року, українці в Польщі сформували майже 82,15 мільярда доларів ВВП;
  • загальний розмір польської допомоги біженцям та Україні за цей час склав 10,4 мільярда доларів;
  • українські переселенці збільшили реальний ВВП на 1,5% у 2022 році, на 2,3% - у 2023 році й на 2,7% - у 2024 році.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems