Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро — Finance.ua

Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро Сьогодні 15:12

Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро

Польща продовжить надавати матеріально-технічну підтримку Україні. Варшава вже почала передачу 46-го пакету допомоги.

Відповідну заяву глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив на спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Косіняк-Камиш зазначив, що Польща продовжить логістично забезпечувати Україну, розпочавши надання 46-го пакету допомоги загальною вартістю до 200 млн євро.

Він також підкреслив важливість логістичного хабу в Жешуві та продовження роботи з українськими солдатами, з яких близько 28 тисяч пройшли підготовку в Польщі.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну, як і з першого дня війни, це неймовірно важливо для нас», — заявив глава Міноборони Польщі.

За словами Косіняк-Камиша, повернення до переговорів між Україною та США «дає надію на справедливий мир», оскільки Польща є прихильником як «трансатлантичних відносин, так і збільшення європейських [оборонних] можливостей».

«Значна частина наших переговорів стосувалася співпраці наших ОПК, спільних інвестицій в Польщі та Україні. Я збираюся поїхати до Києва з економічною місією польського ОПК», — повідомив польський міністр.

Допомога Україні від Польщі

З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща залишалася одним із найголовніших союзників України, надаючи військову підтримку у вигляді артилерії, авіації, бойової техніки, боєприпасів та іншої допомоги.

Проте протягом останнього року українсько-польські відносини дещо «охололи». Основними причинами цього стали історичні суперечки, зокрема щодо Волинської трагедії, а також дискусії навколо постачання МіГ-29, які раніше обіцяли передати Україні.

Попри це, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у грудні 2024 року під час візиту до Львова оголосив про підготовку нового пакета допомоги. За його словами, він мав бути готовим уже в січні 2025 року.

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