Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати — Finance.ua

Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила «Газпрому» повідомлення про арбітражний розгляд у зв’язку з виплатою відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за газ в період з листопада 2014 року по лютий 2020 року.
«PGNiG чекає відповіді „Газпрому“ на звернення до арбітражу», — йдеться у звіті.
Нагадаємо, в липні 2020 року «Газпрому» довелося повернути Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ. Цей розгляд з вимогою переглянути ціну почався в 2015 році. Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі і скорегував формулу ціни.
Апеляція російської сторони була визнана формально не прийнятною.