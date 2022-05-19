Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати

Вчора 19:35Енергетика
240
Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплатиПольща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати
Польська державна газова компанія PGNiG подала новий позов проти російського «Газпрому». Від російської сторони вимагають відсотки за 1,5 млрд доларів переплати за постачання газу в 2014-2020 роках.
Про це свідчить звіт компанії.
Читайте також
Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила «Газпрому» повідомлення про арбітражний розгляд у зв’язку з виплатою відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за газ в період з листопада 2014 року по лютий 2020 року.
«PGNiG чекає відповіді „Газпрому“ на звернення до арбітражу», — йдеться у звіті.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, в липні 2020 року «Газпрому» довелося повернути Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ. Цей розгляд з вимогою переглянути ціну почався в 2015 році. Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі і скорегував формулу ціни.
Апеляція російської сторони була визнана формально не прийнятною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.