Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати — Finance.ua

Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати

Вчора 19:35 — Енергетика

Польща подала новий позов до "Газпрому". Вимагає відсотки за 1,5 млрд доларів переплати

Польська державна газова компанія PGNiG подала новий позов проти російського «Газпрому». Від російської сторони вимагають відсотки за 1,5 млрд доларів переплати за постачання газу в 2014-2020 роках.

Про це свідчить звіт компанії

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Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила «Газпрому» повідомлення про арбітражний розгляд у зв’язку з виплатою відсотків за сумою, переплаченою PGNiG за газ в період з листопада 2014 року по лютий 2020 року.

«PGNiG чекає відповіді „Газпрому“ на звернення до арбітражу», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, в липні 2020 року «Газпрому» довелося повернути Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ. Цей розгляд з вимогою переглянути ціну почався в 2015 році. Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі і скорегував формулу ціни.

Апеляція російської сторони була визнана формально не прийнятною.

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