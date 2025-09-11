0 800 307 555
Польща обмежила рух цивільних літаків: терміни

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP) повідомило, що повітряний рух у східній частині Польщі вздовж кордонів з білоруссю та Україною обмежений з 10 вересня до 9 грудня.
Обмеження було запроваджено з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови Міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців, пише inpoland.

У заяві PAŻP зазначено, що за наказом Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 вересня, 22:00 до 9 грудня, 23:59, діють обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Ця зона охоплює весь кордон з білоруссю та Україною.
Заборона стосується усіх цивільних літаків. Дозволено польоти лише військовим бортам.
Можуть бути дозволені польоти державної авіації та санітарної авіації, а також польоти, що виконуються для надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей чи тварин, «включаючи, зокрема, під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій».
Крім того, можуть бути дозволені також польоти, пов’язані із захистом та контролем критичної інфраструктури.
Finance.ua
