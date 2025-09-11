Кабмін оновив правила роботи з відкритими даними Сьогодні 12:44

У сучасному світі дані стали не менш цінними за природні ресурси. Без якісних і доступних даних неможливий розвиток цифрової економіки та формування прозорої держави. Тому уряд ухвалив постанову, яка робить роботу з ними простішою та зрозумілішою для всіх.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Нові правила для відкритих даних

Відкриті дані — це інформація, яку органи влади збирають і публікують у цифровому форматі без персональних чи конфіденційних відомостей. До них належать дані про бюджет, транспорт, медицину, освіту чи навіть державні реєстри підприємств.

Відтепер суспільно значущі набори даних збиратимуться в оновленому єдиному переліку.

Навіщо це? Це допоможе бізнесу, громадським організаціям і громадянам швидше знаходити необхідну інформацію та використовувати її для аналітики, створення нових сервісів чи громадського контролю.

Оновлені правила також допоможуть державним органам працювати з даними якісніше. Вони отримають чіткі рекомендації щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних. Це зробить дані доступнішими для громадян і водночас зменшить простір для зловживань з боку чиновників.

«Відкриті дані — це не лише про цифри чи таблиці. Це про можливість будувати сучасні цифрові сервіси, розвивати бізнес і забезпечувати реальну підзвітність влади перед громадянами», — прокоментували рішення у Мінцифри.

