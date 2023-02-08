Польща направить до України третій пакет енергодопомоги — Finance.ua

Польща направить до України третій пакет енергодопомоги
Найближчими днями Польща направить до України третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора після російських атак.
Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише «Європейська правда з посиланням на «Укрінформ».
За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.
«Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України», — повідомив Вавжик.
Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий — наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.
Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.
Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері.
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