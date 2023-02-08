Польща направить до України третій пакет енергодопомоги — Finance.ua
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Польща направить до України третій пакет енергодопомоги

Енергетика
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Найближчими днями Польща направить до України третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора після російських атак.
Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише «Європейська правда з посиланням на «Укрінформ».
За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.
«Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України», — повідомив Вавжик.
Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий — наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.
Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.
Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері.
За матеріалами:
Економічна Правда
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