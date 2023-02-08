Польща направить до України третій пакет енергодопомоги — Finance.ua

Польща направить до України третій пакет енергодопомоги Сьогодні 13:29 — Енергетика

Найближчими днями Польща направить до України третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора після російських атак.

Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише «Європейська правда з посиланням на «Укрінформ».

За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.

«Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України», — повідомив Вавжик.

Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий — наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.