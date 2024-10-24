Польща надаватиме більше елекроенергії Україні взимку — Finance.ua
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Польща надаватиме більше елекроенергії Україні взимку

Енергетика
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Польща надаватиме більше елекроенергії Україні взимку
Польща надаватиме більше елекроенергії Україні взимку
Варшава готова надавати Києву у складний зимовий період додаткові обсяги електроенергії, зокрема з власних вугільних електростанцій, сказав у інтервʼю Укрінформу тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
«ЄС дуже серйозно ставиться до ризиків суворої зими. Але питання у тому, що Польща може додатково зробити в цьому контексті. Так, наприклад, ми просимо наших українських колег у Міненерго сприяти експорту енергії, власне струму, з наших електростанцій, особливо вугільних», — сказав він.
Польський дипломат додав, що питання енергетичної безпеки в Україні буде «однією з цілей і амбіцій» Польського головування у першій половині наступного року.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував завантажити польські вугільні електростанції для вироблення енергії для потреб України.
За матеріалами:
Finance.ua
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