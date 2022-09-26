Польща, Литва та інші країни ЄС хочуть повністю заборонити імпорт алмазів із росії – Reuters — Finance.ua

Польща, Литва та інші країни ЄС хочуть повністю заборонити імпорт алмазів із росії – Reuters Вчора 17:12

ЄС може запровадити повну заборону імпорту російських алмазів. Відповідну пропозицію підготували 5 країн-членів союзу.

Про це повідомляє Reuters . Наголошується, що йдеться про:

Польщу;

Ірландію;

Литву;

Естонію;

Латвію.

При цьому наголошується: Бельгія ж, де розташований найбільший у світі центр торгівлі алмазами — Антверпенський всесвітній алмазний центр — раніше виступила проти такого заходу. Зокрема:

у самому центрі заявили, що санкції скоротять близько 30% бізнесу та будуть вигідні конкурентам. Також там вважають, що «клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені»;

прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть збитків галузі, на яку припадає 5% експорту Бельгії та близько 30 000 робочих місць у країні.

Проте наголошується: останнім часом Бельгія змінила свою позицію. «Як повідомили офіційний представник ЄС та дипломат, які брали участь у підготовці нових санкцій проти росії, очікується, що Бельгія скасує своє вето», — йдеться у матеріалі.

Водночас, за інформацією кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка, новий, 8 пакет санкцій ЄС проти росії, ймовірно, не включатиме обмеження цін на нафту рф. Причина — триваюча робота над ними з боку «Великої сімки» (G7).

«Оскільки «Велика сімка» все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде включено до негайного пакету санкцій ЄС проти росії. Однак, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, металопродукції (на 12 млрд євро) + додавання [до списку санкцій] дюжини осіб, причетних до «референдумів», — повідомив Йозвяк.

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