Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують — Finance.ua

Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують
До кінця тижня уряд Польщі має представити Раді соціального діалогу (RDS) остаточні параметри мінімальної заробітної плати на 2026 рік. Попередні оцінки не обіцяють цифру в 5000 злотих брутто, що раніше вважалася орієнтиром. Наразі цей рівень навряд чи буде досягнутий.
Спочатку Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики (МСПіСП) висунуло пропозицію підвищити мінімалку на 7,6% — з теперішніх 4666 злотих до 5020 злотих брутто. Але після перегляду макроекономічних даних від Міністерства фінансів (середня номінальна заробітна плата, згідно з якими прогноз зростання у 2026 становить 6,7%) уряд відкорегував позицію.
Що пропонують зараз:
- Міністерство сім’ї пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 4890 злотих брутто, що на 130 злотих нижче початкового плану.
- водночас Міністерство фінансів наполягає на 4806 PLN, а профспілки вимагають 5015 злотих;
- роботодавці підтримують варіант Мінфіну.
Таким чином уряд і профспілки намагаються знайти баланс між інтересами працівників та фінансовими можливостями бізнесу.
Фінальне рішення щодо 2026 року ми побачимо вже до кінця цього тижня — і, найімовірніше, воно залишиться трохи нижче 5000 PLN.
Як зростала мінімалка у Польщі за останні 5 років
Станом на 1 січня кожного року
|Рік
|Мінімалка, брутто, злотих
|Погодинна ставка, брутто, злотих
|2020
|2600
|17,00
|2021
|2800
|18,30
|2022
|3010
|19,70
|2023
|3490
|22,80
|2024
|4242
|27,70
|2025
|4666
|30,50
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