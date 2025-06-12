Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують — Finance.ua
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Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують

Особисті фінанси
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Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують
Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують
До кінця тижня уряд Польщі має представити Раді соціального діалогу (RDS) остаточні параметри мінімальної заробітної плати на 2026 рік. Попередні оцінки не обіцяють цифру в 5000 злотих брутто, що раніше вважалася орієнтиром. Наразі цей рівень навряд чи буде досягнутий.
Спочатку Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики (МСПіСП) висунуло пропозицію підвищити мінімалку на 7,6% — з теперішніх 4666 злотих до 5020 злотих брутто. Але після перегляду макроекономічних даних від Міністерства фінансів (середня номінальна заробітна плата, згідно з якими прогноз зростання у 2026 становить 6,7%) уряд відкорегував позицію.
Що пропонують зараз:
  • Міністерство сім’ї пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 4890 злотих брутто, що на 130 злотих нижче початкового плану.
  • водночас Міністерство фінансів наполягає на 4806 PLN, а профспілки вимагають 5015 злотих;
  • роботодавці підтримують варіант Мінфіну.
Таким чином уряд і профспілки намагаються знайти баланс між інтересами працівників та фінансовими можливостями бізнесу.
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Фінальне рішення щодо 2026 року ми побачимо вже до кінця цього тижня — і, найімовірніше, воно залишиться трохи нижче 5000 PLN.

Як зростала мінімалка у Польщі за останні 5 років

Станом на 1 січня кожного року
РікМінімалка, брутто, злотихПогодинна ставка, брутто, злотих
2020260017,00
2021280018,30
2022301019,70
2023349022,80
2024424227,70
2025466630,50
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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