Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують — Finance.ua

Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують Сьогодні 13:48 — Особисті фінанси

Польща готується підвищити мінімалку: які суми пропонують

До кінця тижня уряд Польщі має представити Раді соціального діалогу (RDS) остаточні параметри мінімальної заробітної плати на 2026 рік. Попередні оцінки не обіцяють цифру в 5000 злотих брутто, що раніше вважалася орієнтиром. Наразі цей рівень навряд чи буде досягнутий.

Спочатку Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики (МСПіСП) висунуло пропозицію підвищити мінімалку на 7,6% — з теперішніх 4666 злотих до 5020 злотих брутто. Але після перегляду макроекономічних даних від Міністерства фінансів (середня номінальна заробітна плата, згідно з якими прогноз зростання у 2026 становить 6,7%) уряд відкорегував позицію.

Що пропонують зараз:

Міністерство сім’ї пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 4890 злотих брутто, що на 130 злотих нижче початкового плану.

водночас Міністерство фінансів наполягає на 4806 PLN, а профспілки вимагають 5015 злотих;

роботодавці підтримують варіант Мінфіну.

Таким чином уряд і профспілки намагаються знайти баланс між інтересами працівників та фінансовими можливостями бізнесу.

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Фінальне рішення щодо 2026 року ми побачимо вже до кінця цього тижня — і, найімовірніше, воно залишиться трохи нижче 5000 PLN.

Як зростала мінімалка у Польщі за останні 5 років

Станом на 1 січня кожного року

Рік Мінімалка, брутто, злотих Погодинна ставка, брутто, злотих 2020 2600 17,00 2021 2800 18,30 2022 3010 19,70 2023 3490 22,80 2024 4242 27,70 2025 4666 30,50

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