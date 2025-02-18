Польща готує офіційний портал з реальними цінами на житло: деталі — Finance.ua

Польща готує офіційний портал з реальними цінами на житло: деталі Сьогодні 13:36 — Нерухомість

Польща готує офіційний портал з реальними цінами на житло: деталі

У Польщі оприлюднили нову редакцію законопроєкту, на основі якої буде запущено портал з актуальними цінами на житло («Portal Dom»). Проєкт має бути прийнятий у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомляє inpoland.net.pl

Як це працюватиме

Міністерство розвитку та технологій оприлюднило новий законопроєкт, який дозволить запустити портал із цінами на житло.

Консультації щодо нововведення тривали з вересня минулого року. Згідно з положеннями, дані про первинний та вторинний ринок нерухомості надаватиме податкова, яка збирає дані про операції з придбання нерухомості з метою оподаткування.

Навіщо це

Автори проєкту зазначають, що вартість житла, вказана продавцем, частіше за все на кільканадцять відсотків вища за реальну його вартість. Не усвідомлюючи цього факту, покупці можуть приймати поспішні рішення, наприклад, через використання продавцями маркетингових прийомів, які спонукають до необдуманої покупки.

Portal Dom буде покликаний заповнити цю прогалину і, згідно з обґрунтуванням, має підвищити прозорість ринку житлової нерухомості, надаючи громадянам актуальну, достовірну статистику середніх цін угод на первинному та вторинному ринках в залежності, зокрема, від типу нерухомості (квартира чи приватний будинок) та її розташування.

Яка інформація буде на порталі

Портал зможе надавати актуальну та достовірну статистичну інформацію про:

ситуацію на ринку житла,

кількість угод,

структуру угод (включно з поділом на первинний і вторинний ринок, за типами покупців та купівельними мотивами, включно з покупками для задоволення потреб у житлі чи підприємницькою діяльністю),

цінами угод,

демографічною ситуацією (вік, стать покупців). Однак особисті дані покупців будуть захищені.

Читайте також Що треба знати про свої права при оренді житла в Польщі

Зазначимо, що згідно з даними Національного банку Польщі, у четвертому кварталі 2024 року середня ціна квартири на вторинному ринку у Варшаві впала на понад 6% у порівнянні з третім кварталом.

У решті найбільших польських містах (Гданськ, Гдиня, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав) зростання цін було мінімальним і становило 0,2%, а в Бялостоці, Бидгощі, Катовіце, Кельце, Любліні, Ольштині, Ополе, Жешуві, Щецині, Зеленій Гурі ціни знизилися на 1%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.