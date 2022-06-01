Польща хоче стати "економічним центром" для України — Finance.ua

Польща хоче стати "економічним центром" для України

Вчора 21:22 — Казна та Політика

Польща хоче стати "економічним центром" для України

Польща може отримати економічний імпульс від угод про допомогу Україні, заявив у середу прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Країна виграє від можливих угод про реекспорт українського зерна, допомогу Україні у відновленні її інфраструктури та імпорт електроенергії з України, пише видання. Так, Моравецький сказав, що допомога Україні також може принести користь економіці Польщі.

«Сьогодні ми готуємо кілька угод між конкретними міністерствами, які допоможуть Україні та нададуть Польщі економічного імпульсу», — сказав Моравецький на прес-конференції у Бородянці під Києвом, відкриваючи тимчасове житло, «збудоване та профінансоване Варшавою», у місті, яке було значною мірою зруйновано під час війни росії проти України.

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«Наприклад, це домовленості щодо експорту українського зерна», — зазначив він, додавши, що Польща може стати «економічним центром» для України.

Польські залізниці виграють від перевезення українського зерна до портів Балтійського моря, відзначає видання.

Моравецький сказав також, що міністерство інфраструктури Польщі братиме участь у автодорожніх та залізничних проектах в Україні, тоді як міністерства внутрішніх справ та оборони також працюють над угодами. «Польські компанії візьмуть участь у відновленні (України), але спочатку ми маємо звільнити Україну», — наголосив він.

Після російського вторгнення в Україну та бомбардувань місцевих нафтопереробних заводів Польща допомогла Україні безкоштовно надавши моторне паливо.

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