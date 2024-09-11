Польський банківський сектор готовий долучитися до відбудови України — Finance.ua

Польський банківський сектор готовий долучитися до відбудови України
Банківський сектор Польщі загалом зацікавлений і хоче брати участь у бізнес-процесах з відбудови України.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Асоціацією польських банків (ZKP), передає Рада з питань співпраці з Україною.
Згідно з опитуванням, у 95% банків, що становить 70% ринку, зазначили, що зацікавлені в участі в процесах, пов’язаних з відбудовою України.
Основними причинами такої зацікавленості польські банки називають очікування своїх клієнтів (80%), мотивація солідарності (70%), довгострокова перспектива прибутків (70%).
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Зазначається, що 81% клієнтів польських банків зацікавлені у бізнес-процесах, повʼязаних з відбудовою України, незацікавленими виявилися лише 5% клієнтів банків, а 14% не визначилися з цього приводу.
Анкетування засвідчило, що 81% польських банків зацікавлені фінансовими інструментами у межах програми Ukrainian Facility, 19% не визначилися з цього приводу.
Водночас у відповідь на питання, чи банки володіють інформацією, як і яким чином можна використовувати фінансові інструменти з програми «Інструмент заради України», лише 10% польських банків зазначили, що володіють такою інформацією, а 76% відповіли негативно.
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