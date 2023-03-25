Польські супермаркети запрошують на роботу українців: яку зарплату обіцяють — Finance.ua

Польські супермаркети запрошують на роботу українців: яку зарплату обіцяють Вчора 07:42

Після початку російсько-української війни у польській торгівельній галузі кількість працівників з України різко зросла. Магазини Польщі й надалі запрошують на роботу українців та обіцяють гідну оплату праці, пише zakordon.24

Близько 2 тисячі українців працюють у ​​Biedronka

Перед початком війни в мережі Biedronka працювало близько 1800 іноземців, переважна більшість з яких були вихідцями з України. На початок 2023 року ця кількість становить понад 2 тисячі осіб,— повідомила Марта Слівінська, старший менеджер із брендингу Biedronka.

Якщо говорити про займані посади, то українці найчастіше працюють продавцями-касирами чи комірниками. Крім цього, деякі громадяни України також виконують обов’язки, наприклад, заступника керівника, керівника магазину чи менеджера з маркетингу.

Lidl працевлаштував 500 громадян України

У мережі Lidl Polska запевнили, що «уважно стежать за подіями в Україні і вживають заходів допомоги». Група, до якої входить Lidl Polska, виділила понад 47 мільйонів злотих на допомогу громадянам України, які постраждали від війни.

"Переважна більшість наших співробітників з України зайняті на різних посадах у магазинах і розподільних центрах. В основному вони працюють повний робочий день. Ми запустили спеціальну лінію допомоги для цих людей, яка працює їхніми національними мовами. Ми також надаємо їм доступ до курсу польської мови та допомогу в отриманні дозволів, необхідних для роботи в Польщі",— розповіла Олександра Робашкевич, керівниця відділу корпоративних комунікацій у Lidl Polska.

Крім того, співробітникам, які виїхали в Україну евакуювати своїх рідних, Lidl гарантує можливість повернення на роботу.

Які зарплати у Biedronka і Lidl

Lidl і Biedronka є найбільш високооплачуваними роботодавцями в галузі роздрібної торгівлі. Продавець-касир, який починає працювати без досвіду, може заробити майже 4000 злотих брутто. У Biedronka зарплата касира коливається від 3950 злотих брутто до 4550 злотих брутто, а в Lidl — від 3750 злотих брутто до 5050 злотих брутто. Зарплати на складах починаються приблизно від 4300 злотих брутто.

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uamedia За матеріалами:

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