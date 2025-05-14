Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» Сьогодні 10:10

Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

У вівторок, 13 травня, о 23 годині було розблоковано і відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Таке рішення стало можливим завдяки ухвалі апеляційного суду у Люблінському воєводстві Польщі, який за поданням керівництва місцевої адміністрації заборонив перекривати під’їзд до пункту пропуску та сам перехід.

Українські Державна прикордонна служба та Державна митна служба вже отримали відповідне повідомлення та розпочали оформлення вантажівок.

У Мінрозвитку підкреслили, що блокування кордонів шкодить економікам не лише України, а й Польщі та третіх країн. Відомство також наголосило, що за останні чотири роки імпорт з Польщі до України постійно зростав, тож обмеження на кордоні завдають збитків польському бізнесу.

Міністерство окремо звернуло увагу міжнародних перевізників на можливість пришвидшення онлайн-черги на виїзд з України в системі «єЧерга» та рекомендувало стежити за її перебігом у додатку або на сайті echerha.gov.ua

Нагадаємо, 12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Серед основних вимог протестувальників є привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі та відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

13 травня Міністерство розвитку громад та територій України звернулося до польської сторони із закликом знайти вирішення ситуації навколо блокування пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» шляхом конструктивного діалогу,

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