Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною — Finance.ua

Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною Сьогодні 18:12

Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщі та України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба

За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин».

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в’їзд та один — на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Станом на 16:40, за київським часом, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через «Ягодин-Дорогуськ» було призупинено. Водіїв просять врахувати цю інформацію.

У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею розпочалася перша хвиля блокад. Польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.

Після низки перемовин між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вантажний рух через кордон вдалося частково відновити. Втім, польські фермери згодом ще кілька разів відновлювали блокування.

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