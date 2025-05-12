Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною — Finance.ua
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Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною

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Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщі та України.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин».
Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в’їзд та один — на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.
Станом на 16:40, за київським часом, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через «Ягодин-Дорогуськ» було призупинено. Водіїв просять врахувати цю інформацію.
У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею розпочалася перша хвиля блокад. Польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.
Після низки перемовин між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вантажний рух через кордон вдалося частково відновити. Втім, польські фермери згодом ще кілька разів відновлювали блокування.
За матеріалами:
РБК-Україна
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