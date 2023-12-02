Польські перевізники мають кращі умови на ринку Євросоюзу, ніж українці - експерт — Finance.ua
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Польські перевізники мають кращі умови на ринку Євросоюзу, ніж українці - експерт

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Польські перевізники, які третій тиждень поспіль блокують автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною, обманюють суспільство, коли звинувачують українських колег у спробах витіснити їх з ринку.
Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
«На цьому тижні ми плануємо посилити інформаційний вплив на медіапростір Польщі, зокрема, щоб доводити, що страйкарі обманюють суспільство. Вони вимагають повернути дозволи українцям, щоб ми їздили обмежено в Європу, і вони кажуть про те, що ми сьогодні маємо конкуренцію з польськими перевізниками. Буцімто польські перевізники втрачають свій ринок. Це відверта маніпуляція», — наголосив Балін.
Він нагадав, що підписана Україною і ЄС Угода про асоціацію передбачає, що будь-який польський перевізник або інший перевізник із будь-якої країни Євросоюзу може взяти вантаж не в країні своєї реєстрації і привезти його в Україну без реєстрації.
При цьому українські перевізники для кожного перевезення вантажу з однієї країни Євросоюзу до іншої повинні отримати відповідний дозвіл Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).
«Такі дозволи ЄКМТ дійсно в України є. Ми сьогодні порахували, що максимум за рік наші перевізники можуть зробити на машинах стандарту євро-5 і євро-6 не більше 100 тис. поїздок. Про яку конкуренцію йдеться, коли у поляків тільки транспортних засобів 320 тис., які працюють на європейському ринку? 320 тис. і 100 тис. поїздок на рік. Це несумісні цифри», — наголосив експерт.
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Крім того, на території Євросоюзу для українських перевізників діє правило, що вони можуть виконати там не більше двох поїздок поспіль, а потім повинні повертатися на територію України. І це жорстко контролюється компетентними особами у всіх державах ЄС.
«Тобто ми не є конкурентами на європейському ринку, тому що наш відсоток там дуже малий і ми не можемо там працювати легально. А нелегально в Європі працювати занадто дорого, ніхто з цим ризикувати не буде», — підсумував Балін.

Довідка Finance.ua:

  • Польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.
  • Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ — Ягодин», «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська». На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає до 10 днів.

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
Укрінформ
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